Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada accelera per Johnny Cardoso. Il punto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada cerca un nuovo innesto per il centrocampo: piace molto il nome di Johnny Cardoso. Il punto Con il mercato di gennaio che si avvicina sempre di più, il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada sta cercando di accelerare per il centrocampista di proprietà del Betis Siviglia Johnny Cardoso. Americano classe 2001, il centrale ha messo in mostra grandissime qualità in queste stagioni in Spagna, tanto che ha attirato l’interesse di un club come il Milan. Il 23enne, poi, è stato grande protagonista nella scorsa edizione della Copa America. Ecco che allora, Moncada lo ha inserito nella lista dei desideri e starebbe cercando di affondare il colpo in ottica Calciomercato invernale. Nell’ultima stagione, il centrocampista americano ha collezionato 17 presenze in campionato, condite da un goal. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada accelera per Johnny Cardoso. Il punto Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)cerca un nuovo innesto per il centrocampo: piace molto il nome di. IlCon il mercato di gennaio che si avvicina sempre di più, il direttore dell’area tecnicasta cercando dire per il centrocampista di proprietà del Betis Siviglia. Americano classe 2001, il centrale ha messo in mostra grandissime qualità in queste stagioni in Spagna, tanto che ha attirato l’interesse di un club come il. Il 23enne, poi, è stato grande protagonista nella scorsa edizione della Copa America. Ecco che allora,lo ha inserito nella lista dei desideri e starebbe cercando di affondare il colpo in otticainvernale. Nell’ultima stagione, il centrocampista americano ha collezionato 17 presenze in campionato, condite da un goal.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada prova l’affondo per Samuele Ricci : ma c’è un problema! - . it) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada prova l’affondo per Samuele Ricci: ma c’è un problema! LEGGI ANCHE Milan, non solo Alvaro Morata: si ferma anche Noah Okafor. Le condizioni L’obiettivo dei granata, però, è quello di prolungare fino al 2029 il contratto del giocatore, con un ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada si tiene Tammy Abraham. La cifra - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada pensa a come trattenere Tammy Abraham: ecco il piano e la cifra View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Sì, perché il dirigente del Milan avrebbe già stanziato circa 8/9 milioni di euro per convincere la ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada sfida Inter - Juventus e Napoli per un gioiello del Como. Ecco chi è - L'articolo Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada sfida Inter, Juventus e Napoli per un gioiello del Como. Nelle prime quattro presenze in campionato, il giovane talento ha fornito ben due assist e soprattutto delle prestazioni degne di nota. In inverno – con l’apertura del calciomercato – ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada mette nel mirino Samuele Ricci del Torino : ma c’è un problema - Il giocatore di proprietà del Torino ha, infatti, incantato la dirigenza del club di via Aldo Rossi con le grandi prestazioni in Nazionale. Questa stagione, poi, sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada vuole mirino il gioiello del Torino Samuele Ricci ... (Dailymilan.it)

Milan - Geoffrey Moncada rischia di salutare Milanello. Il motivo - Oltre ai giocatori, anche alcune figure dirigenziali devono guadagnarsi il rinnovo di contratto e questa è proprio la situazione del rossonero. Ecco il motivo Geoffrey Moncada è a rischio addio in casa Milan. La sua, però, è una presenza costante al fianco della squadra. Tutti gli acquisti del ... (Dailymilan.it)