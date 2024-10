Allerta meteo rossa per domani: le regioni a rischio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, portando con sé temporali e nubifragi anche di forte intensità, soprattutto al nord. La Protezione Civile ha emesso un avviso di Allerta meteo per giovedì 10 ottobre, con una classificazione di rischio che varia da rosso a giallo a seconda delle regioni. L’Allerta rossa è stata dichiarata in alcune zone della Lombardia, mentre il Trentino Alto Adige e altre aree della stessa regione saranno in Allerta arancione. Altre otto regioni del centro-nord sono state inserite nella lista per l’Allerta gialla. Allerta rossa e arancione: le aree più a rischio La perturbazione che sta interessando l’Europa occidentale si sta spostando verso l’Italia, con effetti già visibili nelle prossime ore. Thesocialpost.it - Allerta meteo rossa per domani: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, portando con sé temporali e nubifragi anche di forte intensità, soprattutto al nord. La Protezione Civile ha emesso un avviso diper giovedì 10 ottobre, con una classificazione diche varia da rosso a giallo a seconda delle. L’è stata dichiarata in alcune zone della Lombardia, mentre il Trentino Alto Adige e altre aree della stessa regione saranno inarancione. Altre ottodel centro-nord sono state inserite nella lista per l’gialla.e arancione: le aree più aLa perturbazione che sta interessando l’Europa occidentale si sta spostando verso l’Italia, con effetti già visibili nelle prossime ore.

