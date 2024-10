Lanazione.it - Agonia Faentina: in viaggio con i “dannati” Da Marradi a Faenza sui bus dei pendolari

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Firenze, 9 ottobre 2024 – Alla stazione disono le sei e trenta del mattino. C’è una cinquantina di, molti giovani in ’marcia’ verso. Hanno gli occhi gonfi dal sonno, quelli di chi si è svegliato troppo presto rispetto al solito, gli stessi di chi, per colpa delle frane che strozzano la ferrovia, deve fare le acrobazie anche solo per arrivare a scuola oppure al lavoro. La ghigliottina del maltempo che si è abbattuta a fine settembre sul Mugello, infatti, continua a farsi sentire e la tratta ferroviaria, ancora ’decapitata’ dalla bufera, resta chiusa. Per l’ennesima volta, una frana all’altezza del paesino romagnolo di San Cassiano ha bloccato i binari rendendola impercorribile.