A Cinecittà World si potrà ‘vivere’ anche il proprio funerale

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Tra zombie e fantasmi è partito ala festa di Halloween più grande d’Italia. Il Parco divertimenti di Roma mette in scena un Ottobre da Paura con 17 attrazioni a tema e la possibilità di provare ilda vivo. Un mese di appuntamenti fino alle tre Halloween Nights, il 31 ottobre, il primo e il 2 novembre, tra feste in maschera, cene a tema, concerti e DJ set. E per i bimbi più piccoli l’appuntamento è a Romacon la fattoria delle zucche. Stefano Cigarini, AD di: “Chi non ha mai sognato almeno una volta di vivere il? Aè possibile festeggiarloda vivo. Una intera cerimonia con tanto di bara, carro funebre, processione, per vedere per un attimo cosa si prova a stare dall’altra parte”.