Violenza sessuale e tentato omicidio arrestato 16enne

(Di martedì 8 ottobre 2024) La Squadra mobile di Brescia haun giovane di soli 16 anni con gravi accuse, tra cui, rapina aggravata,, lesioni, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, di origini marocchine, è stato trattenuto presso il carcere minorile Beccaria di Milano. Le accuse si riferiscono a tre episodi distinti, tutti verificatisi durante l’estate scorsa nella provincia di Brescia. Leggi anche: Mamma morta in un parco dopo unadurata ore: in aula le foto shock La rapina del 5 luglio Il primo episodio risale al 5 luglio, quando il giovane, insieme a un complice, avrebbe aggredito un uomo per sottrargli un iPhone. Durante l’aggressione, la vittima è stata colpita ripetutamente con un oggetto appuntito, subendo ferite anche al volto.