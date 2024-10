Uragano Milton in arrivo in Florida, la sindaca: “Evacuate o morirete” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete”. Lo ha detto alla Cnn Jane Castor, sindaca di una delle città della Florida in cui è atteso l’arrivo dell’Uragano Milton. Ieri la tempesta diretta verso gli Stati Uniti si è rafforzata fino a raggiungere il livello più alto di allerta. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato l’emergenza nello Stato del sudest, così da facilitare la distribuzione degli aiuti federali. Le autorità federali e statali si trovano sotto pressione per rispondere rapidamente a questa nuova emergenza. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la Florida, mentre la deputata della Florida Kathy Castor ha riferito che 7. Metropolitanmagazine.it - Uragano Milton in arrivo in Florida, la sindaca: “Evacuate o morirete” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione,”. Lo ha detto alla Cnn Jane Castor,di una delle città dellain cui è atteso l’dell’. Ieri la tempesta diretta verso gli Stati Uniti si è rafforzata fino a raggiungere il livello più alto di allerta. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato l’emergenza nello Stato del sudest, così da facilitare la distribuzione degli aiuti federali. Le autorità federali e statali si trovano sotto pressione per rispondere rapidamente a questa nuova emergenza. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la, mentre la deputata dellaKathy Castor ha riferito che 7.

