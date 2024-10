"Un weekend nel Medioevo": tre giorni dedicati alla storia di Genova tra visite guidate e rievocazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 11 a domenica 12 ottobre Genova si prepara a vivere un fine settimana particolarmente ricco di eventi a tema medievale. Numerose le iniziative che, il 12 ottobre, celebrano la figura di Cristoforo Colombo a Palazzo Ducale e nel centro storico, mentre il giorno seguente Prà ospita la Genovatoday.it - "Un weekend nel Medioevo": tre giorni dedicati alla storia di Genova tra visite guidate e rievocazioni Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 11 a domenica 12 ottobresi prepara a vivere un fine settimana particolarmente ricco di eventi a tema medievale. Numerose le iniziative che, il 12 ottobre, celebrano la figura di Cristoforo Colombo a Palazzo Ducale e nel centro storico, mentre il giorno seguente Prà ospita la

