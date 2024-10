Ufficiale: rinviata Pescara - Milan Futuro (Di martedì 8 ottobre 2024) Adesso la notizia ha anche il crisma dell'ufficialità. La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 2 del 01.07.2024, ha disposto che la gara Pescara-Milan Futuro, originariamente in programma sabato 12 ottobre 2024 presso lo Stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara, venga rinviata a Europa.today.it - Ufficiale: rinviata Pescara - Milan Futuro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Adesso la notizia ha anche il crisma dell'ufficialità. La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 2 del 01.07.2024, ha disposto che la gara, originariamente in programma sabato 12 ottobre 2024 presso lo Stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di, venga

