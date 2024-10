Lanazione.it - Si finge innamorato e “soffia” a una pensionata 35mila euro

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pisa, 8 ottobre 2024 – Una truffa sentimentale. Si è finto molto preso dal loro rapporto, così da carpire la fiducia di una donnadi Pisa, e piano piano ha cominciato a chiedere ricariche sulla propria carta prepagata. E di ricarica in ricarica la donna ci ha rimeso. Solo a un certo punto lei si è resa conto di essere manipolata e si è rivolta ai carabinieri di Marina di Pisa, che hanno denunciato a piede libero un uomo. Questo caso, purtroppo, non è isolato. Le truffe sentimentali sono sempre più diffuse e colpiscono persone di ogni età. I truffatori, spesso molto abili nel manipolare le emozioni delle loro vittime, riescono a instaurare rapporti di fiducia apparentemente solidi, per poi approfittarsene.