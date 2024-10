Prossime uscite Marvel: tutte le serie e i film previsti per il 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Prossime uscite Marvel: tutte le serie e i film previsti per il 2024 Come noto a tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Da quel momento si è dunque entrati sempre più nel vivo della nuova linea narrativa di questa saga chiamata Saga del Multiverso. Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Nel corso di questo anno, si sono poi susseguiti sul grande schermo i film Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels, ma anche le serie Secret Invasion e la seconda stagione di Loki. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024)lee iper ilCome noto a tutti i fan delCinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Da quel momento si è dunque entrati sempre più nel vivo della nuova linea narrativa di questa saga chiamata Saga del Multiverso. Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Nel corso di questo anno, si sono poi susseguiti sul grande schermo iGuardiani della Galassia Vol. 3 e Thes, ma anche leSecret Invasion e la seconda stagione di Loki.

Prossime uscite Marvel : tutte le serie e i film previsti per il 2024 - Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Avengers 5 sarà una sorta di reunion, con i registi Joe Russo e Anthony Russo che torneranno a dirigere il film e nientemeno che Robert Downey Jr. Echo – 10 gennaio 2024 Echo, di cui è da poco stato mostrato il primo ... (Cinefilos.it)

Blade non è nell’elenco delle uscite Marvel del 2025. Wesley Snipes coinvolto nel film? - Come reazione alla battuta, Deadpool di Ryan Reynolds guarda quindi consapevolmente in macchina, sottolineando la difficile produzione del nuovo film. E nel 2026, non vediamo l’ora di vedere Avengers: Doomsday, un nuovo film di Star Wars con il Mandaloriano e Grogu, e Toy Story 5, il primo film di ... (Cinefilos.it)

Blade non è elencato tra le uscite Marvel del 2025 - cancellazione in vista per il reboot? - La scorsa settimana, i Marvel Studios hanno pubblicato una lista aggiornata di film fino al 2027 e, sorprendentemente, Blade era ancora elencato tra le uscite del 2025. Secondo un nuovo aggiornamento, Blade non è elencato tra le uscite Marvel del 2025 nella dichiarazione dei guadagni del CEO di ... (Movieplayer.it)