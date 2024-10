Plymouth, Rooney incriminato dalla FA: è tornato sul campo dopo l’espulsione (Di martedì 8 ottobre 2024) L’allenatore del Plymouth Argyle Wayne Rooney è sotto accusa da parte della FA per il proprio comportamento dopo la vittoria ottenuta contro il Blackburn Rovers Nel corso della partita di sabato, terminata per 2-1 grazie al gol dell’97esimo minuto, ha visto Rooney essere punito con un cartellino rosso da parte dell’arbitro James Linington. l’espulsione, avvenuta al minuto 87 (quando la partita era 1-0), non ha impedito al tecnico di tornare sul campo per festeggiare la rete di Morgan Whitaker. “Il comportamento del tecnico è stato ritenuto improprio attorno all’87esimo minuto e ha usato termini offensivi e insulti nei confronti di uno degli ufficiali di gara, cosa che ha portato alla sua espulsione“, recita la nota della FA. “E’ da sottolineare che la sua condotta dopo essere stato espulso si è rivelata impropria e/o violenta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’allenatore delArgyle Wayneè sotto accusa da parte della FA per il proprio comportamentola vittoria ottenuta contro il Blackburn Rovers Nel corso della partita di sabato, terminata per 2-1 grazie al gol dell’97esimo minuto, ha vistoessere punito con un cartellino rosso da parte dell’arbitro James Linington., avvenuta al minuto 87 (quando la partita era 1-0), non ha impedito al tecnico di tornare sulper festeggiare la rete di Morgan Whitaker. “Il comportamento del tecnico è stato ritenuto improprio attorno all’87esimo minuto e ha usato termini offensivi e insulti nei confronti di uno degli ufficiali di gara, cosa che ha portato alla sua espulsione“, recita la nota della FA. “E’ da sottolineare che la sua condottaessere stato espulso si è rivelata impropria e/o violenta.

