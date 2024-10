Le rotte della cocaina in Italia: ecco come arriva la droga più consumata dopo la cannabis (Di martedì 8 ottobre 2024) La cannabis è la droga più consumata al mondo e in Italia, al secondo posto la cocaina. La relazione annuale della Direzione centrale per i Servizi Antidroga fotografa questi primati e conferma la ‘ndrangheta in un ruolo egemone, l’organizzazione mafiosa Italiana più insidiosa e pervasiva, uno dei più potenti e pericolosi sodalizi criminali al mondo, Le rotte della cocaina in Italia: ecco come arriva la droga più consumata dopo la cannabis L'Identità. Lidentita.it - Le rotte della cocaina in Italia: ecco come arriva la droga più consumata dopo la cannabis Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Laè lapiùal mondo e in, al secondo posto la. La relazione annualeDirezione centrale per i Servizi Antifotografa questi primati e conferma la ‘ndrangheta in un ruolo egemone, l’organizzazione mafiosana più insidiosa e pervasiva, uno dei più potenti e pericolosi sodalizi criminali al mondo, LeinlapiùlaL'Identità.

Pomezia. Un 25enne ed un 24enne italiani arrestati dai Carabinieri per spaccio di hashish - marijuana e cocaina - Un 25enne ed un 24enne italiani arrestati dai Carabinieri per spaccio di hashish, marijuana e cocaina sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine POMEZIA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 25enne ed un 24enne, entrambi italiani e già noti L'articolo ... (Cronachecittadine.it)

Pistoia : traffico di cocaina. Sedici indagati - italiani e albanesi. Sei finiscono in carcere - Di nazionalità italiana e albanese. PISTOIA – L’indagine è stata denominata Longbridge: riguarda un traffico di cocaina di cui sono accusate, a vario titolo, sedici persone. Sedici indagati, italiani e albanesi. . Nell’ordinanza applicativa di misure cautelari, sei sono sottoposte alla custodia ... (Firenzepost.it)

Il trafficante italiano di cocaina e la paura per Maduro. «Con questo non si scherza» - Nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere Natalino Grasso per l'importazione di una tonnellata di polvere bianca compaiono le intercettazioni sui pericoli del Venezuela. Velieri carichi di sostanze stupefacenti viaggiavano tra i Sud America e l'Europa. Continua a leggere . (Laverita.info)