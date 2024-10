FOTO: Gable Steveson si dà alle MMA? Si sta allenando con Jon Jones (Di martedì 8 ottobre 2024) Gable Steveson, oro olimpico a Tokyo 2020 (2021), sembrava destinato ad essere la prossima “Next Big Thing” di casa WWE. Nell’ottobre 2021 venne draftato a Raw, ma di fatto mai ha debuttato nei tv show della federazione. A maggio di quest’anno è arrivato il licenziamento che ha posto fine alla sua esperienza a Stamford, a dire il vero mai iniziata. Ora Gable sembra volerci provare con le MMA. Ha iniziato ad allenarsi Dopo il licenziamento da parte della WWE, sembra che Gable Steveson voglia provarci con le MMA. L’oro olimpico, infatti, ha condiviso sui social una FOTO che lo ritrae allenarsi con la stella UFC Jon Jones. Nella didascalia si legge: “allenamenti con il numero uno”. Staremo a vedere se Steveson ha davvero intenzione di provarci con le arti marziali miste. Qualcuno si è già sbilanciato nei commenti definendolo “futuro campione”. Qui sotto l’iMMAgine. Zonawrestling.net - FOTO: Gable Steveson si dà alle MMA? Si sta allenando con Jon Jones Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024), oro olimpico a Tokyo 2020 (2021), sembrava destinato ad essere la prossima “Next Big Thing” di casa WWE. Nell’ottobre 2021 venne draftato a Raw, ma di fatto mai ha debuttato nei tv show della federazione. A maggio di quest’anno è arrivato il licenziamento che ha posto fine alla sua esperienza a Stamford, a dire il vero mai iniziata. Orasembra volerci provare con le. Ha iniziato adnarsi Dopo il licenziamento da parte della WWE, sembra chevoglia provarci con le. L’oro olimpico, infatti, ha condiviso sui social unache lo ritraenarsi con la stella UFC Jon. Nella didascalia si legge: “namenti con il numero uno”. Staremo a vedere seha davvero intenzione di provarci con le arti marziali miste. Qualcuno si è già sbilanciato nei commenti definendolo “futuro campione”. Qui sotto l’igine.

FOTO: Gable Steveson si dà alle MMA? Si sta allenando con Jon Jones

