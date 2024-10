“Far crescere insieme l’Italia”: venerdì a Milano FdI incontra il mondo dell’economia e della finanza (Di martedì 8 ottobre 2024) Un confronto per mettere a insieme attori economici e politici per parlare di crescita. È l’evento organizzato, per venerdì 11 ottobre, a Milano dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato dal titolo “Far crescere insieme l’Italia”. L’appuntamento, che si svolgerà presso l’hotel Principe di Savoia, in piazza della Repubblica, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di FdI, sia parlamentari che membri del governo, e si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Saranno intervistati inoltre il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Secoloditalia.it - “Far crescere insieme l’Italia”: venerdì a Milano FdI incontra il mondo dell’economia e della finanza Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un confronto per mettere aattori economici e politici per parlare di crescita. È l’evento organizzato, per11 ottobre, adai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato dal titolo “Far”. L’appuntamento, che si svolgerà presso l’hotel Principe di Savoia, in piazzaRepubblica, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di FdI, sia parlamentari che membri del governo, e si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del governatoreLombardia, Attilio Fontana. Saranno intervistati inoltre il ministro, Giancarlo Giorgetti, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

