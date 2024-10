Ilfattoquotidiano.it - Famiglia uccisa dall’esplosione della batteria di un telefonino: il rogo è divampato nella casa a due piani

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Stavano dormendo e non si sono accorti che, al piano di sotto, nel frattempo era esplosa ladi unin carica. Unadi Guillena, in provincia di Siviglia, è stata decimata a causa di un violento incendio, causato proprio dallache è scoppiata. Le vittime avevano 48, 52, 21 e 16 anni. È questa la conclusione delle indagini condotte dalla Guardia Civil e riportato dall’agenzia Efe ed altri media. Il cellulare, la cuiè esplosa dando origine al tragico, era in carica nel piano di sotto, poggiato su un divano, hanno fatto sapere gli inquirenti. In un primo momento si pensava che a provocare ilfosse stato un monopattino elettrico che era in carica, ma poi questa ipotesi è stata scartata. Come reso noto dai servizi d’emergenza locali, le fiamme sono divampate di primo mattinoa duein cui viveva la