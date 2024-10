Concordato preventivo biennale, a domanda l’Agenzia risponde (Di martedì 8 ottobre 2024) Tredici faq pubblicate online forniscono indicazioni su modalità di calcolo, contribuenti forfetari, ipotesi di esclusione e casi specifici di applicazione del nuovo istituto Leggi tutta la notizia su Fiscooggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tredici faq pubblicate online forniscono indicazioni su modalità di calcolo, contribuenti forfetari, ipotesi di esclusione e casi specifici di applicazione del nuovo istituto

