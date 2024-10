Cnpr Forum, per l’intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Cnpr Forum sono intervenuti Cuchel, commercialisti, Merola, Partito Democratico, Tenerini, Forza Italia, De Bertoldi, gruppo misto, Turco, Movimento 5 Stelle “L’impatto dell’intelligenza artificiale nella nostra professione ritengo che possa offrire un contributo importante per l’ottimizzazione dei tempi e dell’organizzazione. Ma non può prescindere dall’intervento del professionista che deve rimanere centrale. Ogni contribuente ha una propria specificità e dobbiamo intervenire entrando in empatia capendo quelle che sono le loro necessità”. Impresaitaliana.net - Cnpr Forum, per l’intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Alsono intervenuti Cuchel, commercialisti, Merola, Partito Democratico, Tenerini, Forza Italia, De Bertoldi, gruppo misto, Turco, Movimento 5 Stelle “L’impatto delartificiale nella nostra professione ritengo che possa offrire un contributo importante per l’ottimizzazione dei tempi e dell’organizzazione. Ma non può prescindere dall’intervento del professionista che deve rimanere centrale. Ogni contribuente ha una propria specificità e dobbiamo intervenire entrando in empatia capendo quelle che sono le loro necessità”.

