Chi sono Hopfield e Hinton, i pionieri dell’IA vincitori del Nobel per la Fisica (Di martedì 8 ottobre 2024) John Hopfield e Geoffrey Hinton hanno vinto il premio Nobel per la Fisica 2024 “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali“. Hopfield, nato nel 1933 a Chicago, svolge le sue ricerche presso l’Università di Princeton, mentre Hinton, nato nel 1947 a Londra, lavora presso l’Università di Toronto. Entrambi sono considerati dei pionieri nell’ambito dell’intelligenza artificiale. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di memorizzare e ricostruire immagini e altri tipi di schemi nei dati. Geoffrey Hinton ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente le proprietà nei dati e di eseguire compiti come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini. Lapresse.it - Chi sono Hopfield e Hinton, i pionieri dell’IA vincitori del Nobel per la Fisica Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Johne Geoffreyhanno vinto il premioper la2024 “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali“., nato nel 1933 a Chicago, svolge le sue ricerche presso l’Università di Princeton, mentre, nato nel 1947 a Londra, lavora presso l’Università di Toronto. Entrambiconsiderati deinell’ambito dell’intelligenza artificiale. Johnha creato una memoria associativa in grado di memorizzare e ricostruire immagini e altri tipi di schemi nei dati. Geoffreyha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente le proprietà nei dati e di eseguire compiti come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini.

John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton : Nobel per la Fisica per le scoperte nel machine learning - Hopfield della Princeton University e Geoffrey E. Riconosciuti per le loro invenzioni fondamentali nel campo delle reti neurali artificiali, i due scienziati hanno trasformato la fisica in strumenti per il machine learning Il premio Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John J. Hinton ... (Sbircialanotizia.it)

John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton : Nobel per la Fisica per le scoperte nel machine learning - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. I due scienziati hanno applicato strumenti della fisica per sviluppare metodi […] L'articolo John J. Hopfield e Geoffrey E. . (Adnkronos) – Il premio Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a John J. ... (Webmagazine24.it)

John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton : Nobel per la Fisica per le scoperte nel machine learning - I due scienziati hanno applicato strumenti della fisica per sviluppare metodi […]. Hinton dell’University of Toronto, per le loro scoperte fondamentali che hanno gettato le basi per l'apprendimento automatico attraverso le reti neurali artificiali. (Adnkronos) – Il premio Nobel per la Fisica 2023 è ... (Periodicodaily.com)