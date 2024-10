Biccy.it - Ascolti 7 ottobre, quanto ha fatto la settima puntata del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Parliamo di. Ilè in onda con la 18esima edizione e nel corso dellaabbiamo assistito all’ingresso a sorpresa di Carmen Russo in qualità di ospite e all’immunità da parte del televoto di Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. In nomination sono finiti in sei, uno di loro uscirà nel corso della prossimalunedì 14. Al televoto ci sono: Yulia Bruschi, Michael Castorino, Clayton Norcross, Amanda Lecciso, Tommaso Franchi e Helena Prestes. Laha totalizzato 2.293.000 telespettatori pari al 18,5% di share; su Rai1 la fiction Brennero ha2.782.000 telespettatori pari al 16,2% di share.181^: 2.510.000 telespettatori – 21,28% di share 2^: 2.091.000 telespettatori – 17,1% di share 3^: 2.238.000 telespettatori – 18,5% di share 4^: 1.993.