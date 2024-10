Lapresse.it - ‘Vivi, Lotta, Brilla: una sfilata per la vita’: la moda incontra la solidarietà

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unada sogno con creazioni su misura ideate e realizzate per 24 donne speciali, per una serata all’insegna della. Domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle ore 18.30, l’Area Megalitica di Aosta ospiterà “Vivi,: unaper la vita”, un evento organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Tumore Metastatico, promosso dalle associazioni Barbara & Co. e NoiciSiamo, in collaborazione con lo stilista valdostano Fabio Porliod. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sullacontro il tumore metastatico e raccogliere fondi per sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie. In passerella, sfileranno 12 donne che affrontano quotidianamente la sfida del tumore metastatico, e 12 donne del personale medico-sanitario dell’Ospedale Parini di Aosta, che ogni giorno le supportano nel loro percorso di cura.