Vampiri d'energia alle case popolari. In un forno condizioni igieniche precarie e lavoratori in nero (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vampiri di energia elettrica e occupanti abusivi. C'è stato un po' di tutto al termine dei controlli effettuati in zona Ponte di Nona. Sette le persone denunciate. Ladri d'energia a Ponte di Nona Le verifiche del caso - svolte dai carabinieri della Compagnia di Tivoli e dalla polizia locale - Romatoday.it - Vampiri d'energia alle case popolari. In un forno condizioni igieniche precarie e lavoratori in nero Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)dielettrica e occupanti abusivi. C'è stato un po' di tutto al termine dei controlli effettuati in zona Ponte di Nona. Sette le persone denunciate. Ladri d'a Ponte di Nona Le verifiche del caso - svolte dai carabinieri della Compagnia di Tivoli e dalla polizia locale -

Vampiri d'energia alle case popolari. In un forno condizioni igieniche precarie e lavoratori in nero - Vampiri di energia elettrica e occupanti abusivi. C'è stato un po' di tutto al termine dei controlli effettuati in zona Ponte di Nona. Sette le persone denunciate. (romatoday.it)

Nettuno, ‘vampiri’ di energia elettrica in azione: furto da oltre 43 mila euro - I Carabinieri della Compagnia di Anzio, insieme ai Carabinieri del NAS di Roma hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’il ... (msn.com)