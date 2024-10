Trovata morta nell'Aretino, il fermato confessa l'omicidio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe confessato agli inquirenti l'omicidio dell'ex suocera Letizia Girolami, il pakistano di 37 anni, Irfan Rana Mohamed, bloccato dai carabinieri di Cortona e ora sottoposto a fermo per omicidio volontario. E' quanto si apprende sull'omicidio di Foiano della Chiana (Arezzo). Stando a quanto emerge l'uomo, ex fidanzato della figlia, soggiornava a casa della vittima e del marito in attesa di una sistemazione. Da qualche tempo però ci sarebbero state tensioni, sfociate in una lite e nell'omicidio. Il 37enne avrebbe usato un bastone trovato sul posto per colpire Letizia Girolami. Anche se la procura di Arezzo considera Irfan Rana Mohamed il presunto responsabile dell'omicidio, sono in corso altre indagini dei carabinieri per definire fatti e circostanze. Il 37enne pachistano è stato trasferito nel carcere di Arezzo. Quotidiano.net - Trovata morta nell'Aretino, il fermato confessa l'omicidio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbeto agli inquirenti l'dell'ex suocera Letizia Girolami, il pakistano di 37 anni, Irfan Rana Mohamed, bloccato dai carabinieri di Cortona e ora sottoposto a fermo pervolontario. E' quanto si apprende sull'di Foiano della Chiana (Arezzo). Stando a quanto emerge l'uomo, ex fidanzato della figlia, soggiornava a casa della vittima e del marito in attesa di una sistemazione. Da qualche tempo però ci sarebbero state tensioni, sfociate in una lite e. Il 37enne avrebbe usato un bastone trovato sul posto per colpire Letizia Girolami. Anche se la procura di Arezzo considera Irfan Rana Mohamed il presunto responsabile dell', sono in corso altre indagini dei carabinieri per definire fatti e circostanze. Il 37enne pachistano è stato trasferito nel carcere di Arezzo.

