Star di OnlyFans denunciata per evasione fiscale | Mady Gio non ha dichiarato 15 milioni di euro di guadagni

Star di OnlyFans denunciata per evasione fiscale: Mady Gio non ha dichiarato 1,5 milioni di euro di guadagni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Filip Madalina Ioana, nota su OnlyFans come Mady Gio, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale: non ha dichiarato un milione e mezzo di euro di guadagni. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Filip Madalina Ioana, nota sucomeGio, è statadalla Guardia di Finanza per: non haun milione e mezzo didi

Fanpage.it - Star di OnlyFans denunciata per evasione fiscale: Mady Gio non ha dichiarato 1,5 milioni di euro di guadagni

Varese, star di OnlyFans denunciata per evasione da un milione e mezzo - Lei stessa ha partecipato a numerose manifestazioni ed eventi fieristici in Italia e aveva rilasciato interviste a diverse testate giornalistiche dalle quali emergeva la ‘necessità’ di sottrarre al fisco nazionale gli ingenti guadagni scaturiti dalla sua attività, nonostante in documenti ufficiali ... (Leggi la notizia)

Star di OnlyFans denunciata dalla Finanza: “Evasione da un milione e mezzo di euro” - La donna è stata così denunciata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese), per il reato di dichiarazione infedele in relazione all'annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di ricavi e 360mila euro di tassa etica. Proprio da tale analisi, è emersa la ... (Leggi la notizia)