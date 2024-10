Priverno / San Tommaso d’Aquino, convegno di studi “La via della bellezza” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Priverno – Sabato 19 ottobre 2024, si terrà a Fossanova, il prestigioso convegno di studi su “La via della bellezza”. Esse e pulchrum nel pensiero di Tommaso d’Aquino“, organizzato dalla SITA – Società Internazionale Tommaso d’Aquino, in collaborazione con il Comune di Priverno, la Cattedra Marco Arosio di Alti studi Medioevali, l’Istituto Tomistico dell’Angelicum, l’Istituto del L'articolo Priverno / San Tommaso d’Aquino, convegno di studi “La via della bellezza” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Priverno / San Tommaso d’Aquino, convegno di studi “La via della bellezza” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 7 ottobre 2024)– Sabato 19 ottobre 2024, si terrà a Fossanova, il prestigiosodisu “La via”. Esse e pulchrum nel pensiero di“, organizzato dalla SITA – Società Internazionale, in collaborazione con il Comune di, la Cattedra Marco Arosio di AltiMedioevali, l’Istituto Tomistico dell’Angelicum, l’Istituto del L'articolo/ Sandi“La via” Temporeale Quotidiano.

Tolentino, il ministro Lollobrigida alla festa di Copagri: «Sovranità alimentare, non molliamo. Ci segue anche la Ue» - TOLENTINO «L’agricoltore non è nemico dell’ambiente, ma ne è il primo custode. Non rinunciamo alla sovranità alimentare, ora l’Unione europea ci ... (corriereadriatico.it)

Transizione al digitale in sanità: oltre 700 partecipanti al convegno di Lucca - Premiato il progetto più innovativo proposto dagli operatori dedicato alla psico-oncologia per adolescenti e giovani adulti ... (luccaindiretta.it)

Transizione al digitale in sanità: oltre 700 partecipanti al convegno di Lucca. Premiato il progetto più innovativo proposto dagli operatori - Più di 250 iscritti in presenza, altri 450 partecipanti in streaming. Questi i numeri straordinari del quinto congresso sulla Transizione digitale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, che si è svolto ... (lagazzettadilucca.it)