Tarantinitime.it - Picchia la moglie davanti alla figlioletta, bimba di 6 anni fa arrestare papà violento

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUna storia che arriva dcittà vecchia di Taranto e che vede protagonista unadi soli 6che con coraggio allerta una zia per mettere in salvo la sua mamma, da tempo vittima della furia del marito.Dopo l’ennesima scena di violenza, con ilubriaco cheva la mamma, la piccola di nascosto dal padre, ha composto il numero della zia chiedendole aiuto. La donna ha a sua volta allertato la Polizia, ma non è riuscita a fornire un indirizzo esatto.La sala operativa della questura dunque, ha provato a mettersi in contatto con la donna in questione, assistendo in diretta alle violenze. Anche la stessa vittima, non è riuscita a fornire un civico, ma solo informazioni ambigue su dove si trovasse l’abitazione.