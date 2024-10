Nobel Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRna (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2024 è stato assegnato agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". I microRna sono piccole molecole che – come è stato spiegato all'annuncio degli scienziati vincitori di quest'anno – hanno aperto Nobel Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRna L'Identità. Lidentita.it - Nobel Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRna Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premioper lao la Fisiologiaè stato assegnato agli americani"per ladele del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Isono piccole molecole che – come è stato spiegato all'annuncio degli scienziati vincitori di quest'anno – hanno apertoper ladelL'Identità.

