Musk paga milioni di multa in Brasile per X, ma sbaglia conto corrente (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un errore burocratico rischia di prolungare il braccio di ferro tra Elon Musk e il giudice brasiliano Alexandre de Moraes X, la piattaforma social di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha versato milioni di dollari in multe in Brasile per risolvere la controversia con il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che aveva Sbircialanotizia.it - Musk paga milioni di multa in Brasile per X, ma sbaglia conto corrente Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un errore burocratico rischia di prolungare il braccio di ferro tra Elone il giudice brasiliano Alexandre de Moraes X, la piattaforma social di Elonprecedentemente nota come Twitter, ha versatodi dollari in multe inper risolvere la controversia con il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che aveva

