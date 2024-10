Morta nel campo: femminicidio? Ferita alla testa con un colpo secco. Allarme del marito, era vicina a casa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – L’urlo delle sirene spezza il silenzio della notte. Il blu dei lampeggianti “sveglia” la campagna tra Foiano e Pozzo della Chiana: pochi casolari sul crinale della collina in località Bucacce-Poggi Grassi. C’è il cadavere di una donna in un campo e l’ipotesi di omicidio su cui lavorano i carabinieri. Un pugno di case ristrutturate, acquistate perlopiù da stranieri affascinati dalla bellezza del luogo che qui hanno scelto il loro buen retiro. Qui, tra i campi già arati per la semina, e piccoli boschetti e viali di cipressi: come quello che circonda il casolare dove Letizia Giordani, 72 anni, psicoterapeuta, viveva con il marito. Stessa età, lui di origine canadese, la passione per l’arte e la pittura e qualche incarico come interprete. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – L’urlo delle sirene spezza il silenzio della notte. Il blu dei lampeggianti “sveglia” la campagna tra Foiano e Pozzo della Chiana: pochi casolari sul crinale della collina in località Bucacce-Poggi Grassi. C’è il cadavere di una donna in une l’ipotesi di omicidio su cui lavorano i carabinieri. Un pugno di case ristrutturate, acquistate perlopiù da stranieri affascinati dbellezza del luogo che qui hanno scelto il loro buen retiro. Qui, tra i campi già arati per la semina, e piccoli boschetti e viali di cipressi: come quello che circonda il casolare dove Letizia Giordani, 72 anni, psicoterapeuta, viveva con il. Stessa età, lui di origine canadese, la passione per l’arte e la pittura e qualche incarico come interprete. (Lanazione.it)

