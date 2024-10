Anteprima24.it - ‘Missione Sociale’, il 26 ottobre il convegno con tanti ospiti per il il ventennale

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn appuntamento pieno dicon l’idea di trattare temi imporcome anziani, minori e disabili. Limatola si prepara per accogliere un parterre di primo piano il 26in occasione deldi, la cooperativa di Massimiliano Marotta che raggiunge un traguardo importante. Quattro ore di conversazioni con protagonisti e specialisti di settore che daranno il proprio contributo in una giornata carica di emozioni. Venti anni per un’associazione del genere, radicata in un territorio piccolo, non sono pochi, ma la caparbietà dell’imprenditore limatolese ha condotto la sua Associazione a tagliare questo traguardo con l’intenzione di non fermarsi.