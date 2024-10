Migranti, si nasconde sotto un tir per sbarcare a Palermo ma muore schiacciato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tragedia al porto di Palermo: un giovane partito dalla Tusinisa si era nascosto sotto un tir per sbarcare in Sicilia eludendo i controlli è morto schiacciato dal pesante mezzo. Intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tragedia al porto di: un giovane partito dalla Tusinisa si era nascostoun tir perin Sicilia eludendo i controlli è mortodal pesante mezzo. Intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa. (Fanpage.it)

