Ius Scholae Malan Spunti interessanti se ne può discutere

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La proposta di FI sullo Iusha diversi, se ne può”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.“Non sono riuscito a leggere la proposta nel suo complesso, ma ci sono, che analizzeremo. Non è assolutamente una riforma devastante, sono proposte di aggiustamento delle attuali norme, non solo sulla scuola. Mi sembra giusta anche la parte in cui si mette un limite al diritto di avere la cittadinanza italiana se discendenti da italiani: il legame dev’essere reale”, spiega, che alla domanda se ci sia un no a priori a discuterne risponde: “Assolutamente no”.