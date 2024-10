Estorsione col metodo mafioso, arrestati due ricercati del clan dei Casalesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Polizia di Caserta ha individuato due pluripregiudicati 60enni, originari di Casal di Principe, destinatari di un ordine di cattura, in quanto condannati in via definitiva a 7 anni di reclusione per Estorsione aggravata dal metodo mafioso.I due arrestati, appartenenti alla fazione “Iovine” Casertanews.it - Estorsione col metodo mafioso, arrestati due ricercati del clan dei Casalesi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Polizia di Caserta ha individuato due pluripregiudicati 60enni, originari di Casal di Principe, destinatari di un ordine di cattura, in quanto condannati in via definitiva a 7 anni di reclusione peraggravata dal.I due, appartenenti alla fazione “Iovine”

