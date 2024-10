Domenica 13 ottobre a Vigolzone la Fiera d'autunno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bancarelle con i Mercanti di Qualità, la caratteristica castagnata, una mostra fotografica, auto e moto d’epoca, giochi per bambini, uno spettacolo teatrale e il palo della cuccagna. Un’edizione, questa del 2024, che si annuncia ricca di avvenimenti e di iniziative per trascorrere una piacevole Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bancarelle con i Mercanti di Qualità, la caratteristica castagnata, una mostra fotografica, auto e moto d’epoca, giochi per bambini, uno spettacolo teatrale e il palo della cuccagna. Un’edizione, questa del 2024, che si annuncia ricca di avvenimenti e di iniziative per trascorrere una piacevole

Ilpiacenza.it - Domenica 13 ottobre a Vigolzone la Fiera d'autunno

Ascolti tv domenica 6 ottobre: Cento, La rosa della vendetta, Presadiretta - Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 zona bianca. TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL . Su Italia 1 Le Iene. Ascolti tv domenica 6 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 6 ottobre 2024? Su Rai 1 è ... (Leggi la notizia)

La Rosa della Vendetta: anticipazioni tredicesima puntata di domenica 13 ottobre 2024 - Vefa confessa quindi alla donna di essere al corrente dell’interruzione della gravidanza. Intimidita dal suo comportamento, Deva tace e opta per un nuovo tentativo di fuga. L’uomo non ha ancora detto nulla a Gulcemal, perche’ Mert gli ha fatto capire che, se dovesse succedergli qualcosa, anche ... (Leggi la notizia)

Talleres Cordoba-Belgrano de Cordoba (domenica 06 ottobre 2024 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Al Mario Alberto Kempes di Cordoba per la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, va in scena il Clasico Cordobes tra i padroni di casa del Talleres Cordoba e rivali cittadini del Belgrano de Cordoba. Grazie ai dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate, il Matador è tornato in ... (Leggi la notizia)