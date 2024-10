Cosa è successo tra Teo Teocoli e Adriano Celentano: l’amicizia passata, il botta e risposta e le accuse (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le parole di Teo Teocoli di un mese fa sul rapporto, ormai concluso, con Adriano Celentano hanno generato un botta e risposta con il celebre cantante. "Eravamo amicissimi, ora è scomparso" aveva raccontato il comico, "Non ti rispondo perché ti voglio bene" era stata, poi, la replica di Celentano. Nella diatriba è stata tirata in ballo anche Claudia Mori: Cosa è successo. Fanpage.it - Cosa è successo tra Teo Teocoli e Adriano Celentano: l’amicizia passata, il botta e risposta e le accuse Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le parole di Teodi un mese fa sul rapporto, ormai concluso, conhanno generato uncon il celebre cantante. "Eravamo amicissimi, ora è scomparso" aveva raccontato il comico, "Non ti rispondo perché ti voglio bene" era stata, poi, la replica di. Nella diatriba è stata tirata in ballo anche Claudia Mori:

