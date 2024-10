Sport.quotidiano.net - Ciclismo: bis di Regnanti nel trionfo della Hopplà Petroli Firenze

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Castiglion Fibocchi (Arezzo), 7 ottobre 2024 – Un vero e propriocon quattro atleti nei primi cinque per la dodicesima vittoria stagionaleDon Camillo, conquistata a Castiglion Fibocchi dal valdarnese di Incisa Matteo. Un arrivo in parata con il compagno di squadra Di Felice, bravissimo con una continuità di rendimento incredibile. E a pochi secondi Baroni e Lorello con De Totto che si è inserito tra i due cogliendo la quarta posizione. Così l’epilogo del 73° Trofeo Madonna del Rosario, Trofeo Rondine CittaPace, valevole anche per i trofei Mario Zanchi e Fosco Frasconi e del Memorial Ezio Mannucci (personaggi indimenticabili), organizzato dalla Fracor e dal G.S. Acli Castiglion Fibocchi con partenza dalla frazione di Rondine e conclusione in salita su via Marconi.