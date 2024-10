Autovelox mobili nel Lazio le postazioni dal 7 al 13 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La Polizia Stradale ha pubblicato il calendario settimanale delleattive sulle principali strade della regioneper il periodo dal 7 al 13. Questi dispositivi di controllo della velocità saranno posizionati in punti strategici per monitorare e garantire la sicurezza degli autosti, con l’obiettivo di invitare tutti a moderare la velocità e ridurre il rischio di incidenti. Programmazione delleDi seguito, le date e i luoghi delledi controllo: Lunedì 07/10/Strada Statale SS 148 via Pontina (LT)La via Pontina sarà interessata dai controlli di velocità con, una tratta spesso caratterizzata da traffico intenso.