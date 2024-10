Allerta Meteo in Liguria, Toscana, Lazio e altre regioni per Martedì 8 Ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come anticipato nel nostro articolo di analisi, la nostra penisola sarà interessata da condizioni di tempo perturbato che darà luogo a fenomeni localmente importanti. Diversi centri funzionali decentrati come quelli Retemeteoamatori.it - Allerta Meteo in Liguria, Toscana, Lazio e altre regioni per Martedì 8 Ottobre Leggi tutta la notizia su Retemeteoamatori.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come anticipato nel nostro articolo di analisi, la nostra penisola sarà interessata da condizioni di tempo perturbato che darà luogo a fenomeni localmente importanti. Diversi centri funzionali decentrati come quelli

Allerta meteo arancione a Livorno : domani 8 ottobre sospesa l'attività didattica ed educativa nelle scuole - Domani, martedì 8 ottobre, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati a causa dell'allerta meteo arancione per rischio frane e allagamenti diramata dalla protezione unica... (Livornotoday.it)

Allerta meteo da gialla a rossa - Genova a rischio : arriva l’uragano Kirk - Ma insomma, non aspettiamoci scenari apocalittici come accade negli Stati Uniti. Ma con l’allerta rossa in arrivo, molti sindaci delle zone più esposte potrebbero optare per la chiusura preventiva. Per ora, i meteorologi monitorano attentamente la sua traiettoria, che si prevede possa avvicinarsi ... (Quifinanza.it)

A Milano scatta l'allerta meteo per maltempo : sorvegliati Seveso e Lambro - Cielo grigio e pioggia. Nelle prossime ore a Milano si prevede un'improvvisa e intensa perturbazione, con possibilità di forti precipitazioni che potrebbero colpire la città. A partire dalle 6 di martedì 8 ottobre è in vigore un'allerta meteo di livello arancione - rischio moderato. . . Tanta ... (Milanotoday.it)