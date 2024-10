Agguato a Napoli, l'omicida evaso dai domiciliari nel comune di Minturno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una vera esecuzione quella avvenuta lo scorso 30 settembre nella zona della Duchessa a Napoli. Vittima il 45enne Luigi Procopio, ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti ai figli di 11 e 16 anni. Le indagini hanno chiuso il cerchio intorno ad Antonio Amoroso, nipote acquisito della vittima Latinatoday.it - Agguato a Napoli, l'omicida evaso dai domiciliari nel comune di Minturno Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una vera esecuzione quella avvenuta lo scorso 30 settembre nella zona della Duchessa a. Vittima il 45enne Luigi Procopio, ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti ai figli di 11 e 16 anni. Le indagini hanno chiuso il cerchio intorno ad Antonio Amoroso, nipote acquisito della vittima

Napoli - agguato di camorra a Ponticelli : un 33enne è stato sparato alle gambe - Nel tardo pomeriggio odierno, il personale del Commissariato Ponticelli e San Giovanni-Barra è intervenuto presso l?Ospedale del Mare del quartiere Ponticelli, per la segnalazione di una... (Ilmattino.it)

Agguato a Napoli Est - 33enne gambizzato : indaga la polizia - Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio odierno, personale del Commissariato Ponticelli e San Giovanni-Barra è intervenuto presso l’Ospedale del Mare, per la segnalazione di una persona attinta da colpi d’arma da fuoco agli arti inferiori. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera ... (Anteprima24.it)

Napoli. Luigi Procopio ucciso zona della Maddalena : agguato alla presenza di diverse persone - L’agguato è avvenuto alla presenza di diverse persone. Senza pietà . “L’omicidio avvenuto in pieno giorno tra le strade di Napoli, in mezzo alla folla, segna una gravissima pagina di criminalità e impone la più ferma reazione da parte delle istituzioni”. A denunciarlo in una nota il ... (Laprimapagina.it)