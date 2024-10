Una petizione per raccogliere fondi per Claudio | Ha rischiato la vita e ha perso tutto nell’alluvione

(Di domenica 6 ottobre 2024) Bergamo. “Mi chiamo Cristina, e sto raccogliendoper mio padre, che haa causa dell’esondazione del fiume Morla lo scorso 9 settembre a Ponteranica, in provincia di Bergamo”. Inizia così la lettera aperta pubblicata sulla piattaforma GoFundMe dalla figlia di una dellene colpite durante l’alluvione che quasi un mese fa ha devastato la zona di Valtesse, via Baioni e Ponteranica. “La gravità dell’evento è stata eccezionale: le forti piogge hanno provocato l’esondazione del torrente, causando danni ingenti in tutta la zona, inclusa l’officina di mio padre”. L’uomo è rimasto intrappolato nel suo luogo di lavoro, rischiando la“mentre l’acqua saliva velocemente fino a tre metri. È riuscito a salvarsi solo aggrappandosi alla soletta del soffitto per oltre un’ora”. (Bergamonews)