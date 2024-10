Roberto Calderoli si presenta così sul palco di Pontida: si scatena il delirio | Guarda (Di domenica 6 ottobre 2024) Il grande giorno di Pontida, oggi domenica 6 ottobre. Tutti sul pratone, il rituale raduno della Lega, oggi più che mai stretta attorno al leader, Matteo Salvini, su cui pende la richiesta di condanna a sei anni nell'ambito del processo Open Arms, oltre alla richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili pari a oltre un milione di euro. Folla delle grandi occasioni, sfilata di leader europei. Ma, soprattutto, ecco tutti gli altissimi ranghi della Lega, che si alternano sul palco in attesa dell'intervento di chiusura affidato al vicepremier e leader Salvini. Tra i più acclamati, Roberto Calderoli, il volto dell'Autonomia e storico esponente della Lega. Il ministro per le Autonomie, infatti, ha letteralmente fatto esplodere il palco, sul quale si è presentato con una maglia che recitava: "Processate anche me". (Di domenica 6 ottobre 2024) Il grande giorno di, oggi domenica 6 ottobre. Tutti sul pratone, il rituale raduno della Lega, oggi più che mai stretta attorno al leader, Matteo Salvini, su cui pende la richiesta di condanna a sei anni nell'ambito del processo Open Arms, oltre alla richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili pari a oltre un milione di euro. Folla delle grandi occasioni, sfilata di leader europei. Ma, soprattutto, ecco tutti gli altissimi ranghi della Lega, che si alternano sulin attesa dell'intervento di chiusura affidato al vicepremier e leader Salvini. Tra i più acclamati,, il volto dell'Autonomia e storico esponente della Lega. Il ministro per le Autonomie, infatti, ha letteralmente fatto esplodere il, sul quale si èto con una maglia che recitava: "Processate anche me". (Liberoquotidiano)

