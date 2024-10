Martellata al rivale dopo la lite. Arrestato per tentato omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 6 ottobre 2024 – La situazione è degenerata all’improvviso, forse anche a causa di un eccesso di alcol che ha fatto scattare la violenta e pericolosissima reazione. Prima le parole pesanti poi il lancio di una pinza da lavoro e infine la Martellata sferrata contro uno dei due uomini con i quali stava discutendo nel parcheggio. Un cinquantenne è finito in carcere e per lui l’accusa è davvero pesante. Rischia la condanna per tentato omicidio lo straniero che l’altro pomeriggio ha aggredito con un martello uno spezzino in compagnia di un amico nel quartiere cittadino di Nave. Il terzetto si è ritrovato intorno alle 19 nel parcheggio di fronte all’area verde a quell’ora non più animata dalla presenza di bambini e genitori. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 6 ottobre 2024 – La situazione è degenerata all’improvviso, forse anche a causa di un eccesso di alcol che ha fatto scattare la violenta e pericolosissima reazione. Prima le parole pesanti poi il lancio di una pinza da lavoro e infine lasferrata contro uno dei due uomini con i quali stava discutendo nel parcheggio. Un cinquantenne è finito in carcere e per lui l’accusa è davvero pesante. Rischia la condanna perlo straniero che l’altro pomeriggio ha aggredito con un martello uno spezzino in compagnia di un amico nel quartiere cittadino di Nave. Il terzetto si è ritrovato intorno alle 19 nel parcheggio di fronte all’area verde a quell’ora non più animata dalla presenza di bambini e genitori. (Lanazione)

Martellata al rivale dopo la lite. Arrestato per tentato omicidio - Sarzana (La Spezia), 6 ottobre 2024 – La situazione è degenerata all’improvviso, forse anche a causa di un eccesso di alcol che ha fatto scattare la violenta e pericolosissima reazione. Prima le parol ...(lanazione)

Tamponi fantasma, farmacista a processo: inseriva nel pc dati falsi per far avere al padre del fidanzato il Green pass - FELTRE (BELLUNO) - Farmacista-dipendente a processo per i tamponi fantasma anti-covid per il "suocero". Il processo è approdato ieri in tribunale a Belluno, di fronte al ...(ilgazzettino)

Shanghai, Berrettini bello e vincente: piega due volte al tiebreak O'Connell. Poi arriva l'esultanza in napoletano - Ritorno vittorioso per Berrettini, che piega con un doppio 7-6 O'Connell e ora trova Rune al secondo turno. Ironica la dedica alla telecamera a fine gara ...(sport.virgilio)