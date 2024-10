Mamma mia che Chieti! Senigallia bancata, primo posto conquistato! (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Chieti non ha fallito l'appuntamento più importante di questo inizio di stagione, fa 3 vittorie su 3 trasferte, confermando dunque la vocazione da corsaro, batte la Vigor Senigallia a domicilio e si prende il primato della classifica. La prima domenica di ottobre è semplicemente perfetta in (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilnon ha fallito l'appuntamento più importante di questo inizio di stagione, fa 3 vittorie su 3 trasferte, confermando dunque la vocazione da corsaro, batte la Vigora domicilio e si prende il primato della classifica. La prima domenica di ottobre è semplicemente perfetta in (Chietitoday)

Calcio Serie D / Altro big match a Senigallia, c’è Vigor-Chieti - Domenica 6 ottobre alle 15 al Bianchelli di fronte prima e seconda in classifica Senigallia, 5 Ottobre 2024 – Seconda partita interna consecutiva per la Vigor Senigallia ad Altro big match al Bianchelli domenica 6 ottobre alle ore 15. Nella Vigor – che in settimana si è allenata per un giorno a ... (Vallesina.tv)

Calcio Serie D / Altro pienone in arrivo, partono le prevendite per Vigor Senigallia-Chieti - BIGLIETTI LOCALI Il servizio di prevendita dei biglietti sarà attivo da oggi – mercoledì 2 ottobre – e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara. Le richieste di accredito dovranno pervenire entro le ore 15. 00. Già in partenza le prevendite per un Altro match da pienone. Sarà ... (Vallesina.tv)

Vigor Senigallia-Chieti sarà trasmessa in televisione in chiaro - Rinfrancato dal primo successo interno della stagione, che segue i due sigilli in trasferta su due gare disputate, il popolo neroverde si prepara all'esodo di massa per seguire la propria squadra del cuore nella prossima, delicata sfida esterna. . In programma c'è infatti Virgor Senigallia - ... (Chietitoday)

Serie D girone F: Chieti nuova capolista, la Samb a meno 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Chieti sbanca Senigallia (3-2: doppio Pesaresi per la Vigor, che era imbattuta, doppietta di Fall e gol di Ceccarelli per i teatini) e balza in testa alla classifica del ...(veratv)

Serie D Girone F: Chieti sbanca Senigallia e vola al comando, riscatto L’Aquila - Serie D Girone F: il Chieti sbanca Senigallia (2-3) e vola al comando del girone F in splendida solitudine. A segno Fall su rigore, Tourè e Ceccarelli. Riscatto L’Aquila che in casa regola la Fermana ...(rete8)

La disfatta delle molisane di serie D - Perde in casa l'Isernia contro il Teramo 1-4, mentre il Termoli viene travolto 5-0 a Castelfidardo. In vetta al girone vola il Chieti che vince a Senigallia (2-3). Gli abruzzesi domenica prossima ospi ...(rainews)