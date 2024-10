LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: quasi fatta per Laporte e Vacek a 5km dall’arrivo (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:05 CINQUE chilometri all’arrivo. 17:03 Ci prova Anthony Turgis (TotalEnergies) ad andarsene dalla compagnia del gruppo, azione però senza velleità e destinata ad essere ricucita. 17:01 Mancano 8 chilometri in piano. Chi sarà a prevalere tra il bronzo olimpico in carica Christophe Laporte e il ceco, alla prima Parigi-Tours della carriera, Mathias Vacek. 16:58 Mancano 10 chilometri alla fine. Sempre 35? di margine per Laporte e Vacek sul gruppo, ormai a meno di sorprese e cadute dovrebbero giungere loro due in prima e seconda posizione. 16:55 quasi concluse tutte le asperità, mancano solo 0.8km in salita al 5.1%. 16:52 Distacco del gruppo che sale a 35? da Laporte e Vacek, che iniziano a sognare. 16:50 Distacco del peloton sempre nell’ordine dei 20/25?. Mancano pochi tratti duri, di appena 1,5km che non dovrebbero incidere più di tanto. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:05 CINQUE chilometri all’arrivo. 17:03 Ci prova Anthony Turgis (TotalEnergies) ad andarsene dalla compagnia del gruppo, azione però senza velleità e destinata ad essere ricucita. 17:01 Mancano 8 chilometri in piano. Chi sarà a prevalere tra il bronzo olimpico in carica Christophee il ceco, alla primadella carriera, Mathias. 16:58 Mancano 10 chilometri alla fine. Sempre 35? di margine persul gruppo, ormai a meno di sorprese e cadute dovrebbero giungere loro due in prima e seconda posizione. 16:55concluse tutte le asperità, mancano solo 0.8km in salita al 5.1%. 16:52 Distacco del gruppo che sale a 35? da, che iniziano a sognare. 16:50 Distacco del peloton sempre nell’ordine dei 20/25?. Mancano pochi tratti duri, di appena 1,5km che non dovrebbero incidere più di tanto. (Oasport)

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | quasi fatta per Laporte e Vacek a 5km dall’arrivo

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: iniziano a sognare Laporte e Vacek a 15km dall’arrivo - 11:53 Sta piovendo a Chartres ma i corridori sono già pronti per la passerella iniziale prima della partenza ufficiale. Con quest’azione si è riportato in un ‘amen’ a 1’25” dal trio in fuga! SCATTO di PEDERSEN! 15:35 Gli uomini Lidl sembrano non voler scherzare più, con addirittura Pedersen in ... (Oasport)

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: alle 17.08 il via di gara-3 - 785 4 2:07. 948 1 2:22. 362 0:26. 19 La classifica di gara-2. 14 Continua ad allungare Lawrence, gara spettacolare quella del 21enne oceanico. 245 0:04. 645 5 2:08. 623 1 2:19. 15. 021 0:02. 070 0:36. 724 0:37. 772 0:06. -3 Caduta per Herlings (Olanda). 762 16 0:30. 731 2 2:23. 712 2:08. 779 2:18. (Oasport)

LIVE – Varese-Tortona 28-29: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - La palla due è attesa tra poco, buon divertimento! 16:32 – Sul campo viene premiato Nicolò Martinenghi, varesino oro olimpico a Parigi 2024 16:30 – Buon pomeriggio amici di Sportface. Di fronte, una squadra che è partita molto bene in questa stagione, battendo Cremona all’esordio ma soprattutto ... (Sportface)

DIRETTA Serie A, Monza-Roma: segui la cronaca LIVE del match - Calciomercato.it vi offre il match di Serie A tra il Monza di Sandro Nesta e la Roma di Ivan Juric live in tempo reale ...(calciomercato)

Diretta Live di Catanzaro-Modena Serie B 2024/2025. La cronaca della partita - Catanzaro - Modena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2024/2025. La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.(sport.virgilio)

Monza-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Senza Dybala e Hummels (che non sono partiti con la squadra), Juric si affida a Soulé davanti, insieme a Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Confermati gli stessi undici della vittoria in campionato col ...(sport.sky)