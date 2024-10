Lazio Rovella | Nazionale? Mi dispiace non essere stato convocato

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Non posso farci nulla, sicuramente sono dispiaciuto perché guardo sempre la. Io però non vedo l’ora di giocare ogni partita con la, poi arriverà la convocazione. Io devo sempre fare il mio meglio, Spalletti è un grande allenatore, è lui che fa le convocazioni, è giusto che valuti e so che saprà sempre fare la cosa giusta”. Lo ha detto il centrocampista della, Nicolòdopo la vittoria sull’Empoli, a proposito della mancata convocazione in azzurro. E sul momento dei biancocelesti: “Dobbiamo pensare di poter vincere sempre, lo stiamo dimostrando e dobbiamo continuare come stiamo facendo. Penso di poter crescere tantissimo, sto lavorando con i preparatori tutti i giorni anche per evitare i problemi avuti in passato. Sento di avere enormi margini di crescita e spero di arrivarci il prima possibile”, conclude. (Sportface)