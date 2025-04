Imprese Meloni Ho regalato un barattolo di Nutella a Re Carlo

Nutella, non avrebbe potuto immaginare che sarebbe arrivato un giorno in cui il primo ministro italiano avrebbe regalato un barattolo di Nutella al re d’Inghilterra, come ha fatto la scorsa settimana. Lo ho accompagnato con un biglietto con le istruzioni per l’uso che recitava più o meno così: ‘in una domenica di pioggia, se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, siediti sul divano, accendi la tua serie televisiva, prendi un cucchiaino e apri questo regalo. Ti sentirai meglio’. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama, durante la quale ha personalmente premiato Giovanni Ferrero, presidente dell’omonimo gruppo. Lapresse.it - Imprese, Meloni: “Ho regalato un barattolo di Nutella a Re Carlo” Leggi su Lapresse.it “Quando Pietro Ferrero ha cominciato a produrre la sua pasta Giandujot, che ora è conosciuta col nome di, non avrebbe potuto immaginare che sarebbe arrivato un giorno in cui il primo ministro italiano avrebbeundial re d’Inghilterra, come ha fatto la scorsa settimana. Lo ho accompagnato con un biglietto con le istruzioni per l’uso che recitava più o meno così: ‘in una domenica di pioggia, se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, siediti sul divano, accendi la tua serie televisiva, prendi un cucchiaino e apri questo regalo. Ti sentirai meglio’. Lo ha detto la premier Giorgianel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama, durante la quale ha personalmente premiato Giovanni Ferrero, presidente dell’omonimo gruppo.

