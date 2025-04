Juventusnews24.com - Cambiaso Juve: il terzino figura sulla lista dei partenti, ma la società ha un piano ben preciso: vorrebbe sacrificare un altro big! La situazione attuale

di RedazionentusNews24, la dirigenza bianconerapreservare dalla cessione il numero 27ntino: ilrisulta unFabiana Della Valle traccia ildi uscite che dirigenza bianconera sta studiando per il calciomercato. Andreasembra l’indiziato numero uno a partire, ma laDusan Vlahovic. Ecco le parole della giornasul proprio canale You Tube.PAROLE – «Peril discorso è un po’ più complesso: “lucchettare” Yildiz implicherebbe. Tuttavia l’input è quello di proteggere i talenti giovani e italiani e qui ci rientrerebbe anche. Poi bisognerà capire come si muoverà il mercato e soprattutto bisognerà vedere in che modo lariuscirà a vendere Vlahovic e soprattutto se ci riuscirà: solo in questo modo si capisce quali altri movimenti si possono fare per evitare sacrifici eccellenti».