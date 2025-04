Inzaghi lancia l’avvertimento cosa dovrà fare la sua Inter con il Bayern Monaco

Inzaghi pensa alla sfida contro il Bayern Monaco: il tecnico nerazzurro alza la soglia dell’attenzione contro i bavaresiIntervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua alla vigilia del quarto di finale di ritorno in Champions League contro il Bayern Monaco.cosa fare DOMANI – «Dovremo ricordarci della prestazione che abbiamo fatto a Monaco, abbiamo giocato molto bene a calcio e difeso tutti insieme quando serviva. Domani dovremo fare il match di ritorno da squadra contro un avversario fortissimo che conta ottimi elementi».QUANTO SARÀ IMPORTANTE USCIRE BENE DAL BASSO CON IL LORO PRESSING ALTO? – «Sarà fondamentale, dovremo essere bravi a fare un’ottima gara dal punto di vista tecnico. All’andata abbiamo sviluppato bene sulle loro pressioni forti, l’aspetto tecnico sarà importante per entrambe le squadre» le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia. Internews24.com - Inzaghi lancia l’avvertimento: cosa dovrà fare la sua Inter con il Bayern Monaco Leggi su Internews24.com di Redazionepensa alla sfida contro il: il tecnico nerazzurro alza la soglia dell’attenzione contro i bavaresivenuto ai microfoni diTV, il tecnico dell’, Simone, ha voluto dire la sua alla vigilia del quarto di finale di ritorno in Champions League contro ilDOMANI – «Dovremo ricordarci della prestazione che abbiamo fatto a, abbiamo giocato molto bene a calcio e difeso tutti insieme quando serviva. Domani dovremoil match di ritorno da squadra contro un avversario fortissimo che conta ottimi elementi».QUANTO SARÀ IMPORTANTE USCIRE BENE DAL BASSO CON IL LORO PRESSING ALTO? – «Sarà fondamentale, dovremo essere bravi aun’ottima gara dal punto di vista tecnico. All’andata abbiamo sviluppato bene sulle loro pressioni forti, l’aspetto tecnico sarà importante per entrambe le squadre» le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia.

