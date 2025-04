Chi si accontenta gode Angela fa impazzire tutti

Angela dalla Puglia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 15 aprile. Con lei ha giocato il compagno Giuseppe. Il loro pacco era il numero 1. La concorrente ha detto di lavorare come infermiera e di essere mamma di una bimba di un anno e mezzo di nome Giulia. Le prime cifre eliminate sono state 200, 500 e zero euro. Un ottimo inizio, insomma. Peccato che poi abbia fatto fuori anche i 100mila e i 50mila euro. Di 33mila euro la prima offerta del dottore. Ma la concorrente e suo marito hanno deciso di rifiutare. Successivamente hanno eliminato 5mila, 20 e 75 euro. Una tripletta perfetta, che ha mandato un po' in crisi il dottore. Questìultimo, quindi, ha offerto un cambio pacco, prontamente rifiutato dalla concorrente. Liberoquotidiano.it - "Chi si accontenta gode": Angela fa impazzire tutti Leggi su Liberoquotidiano.it dalla Puglia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 15 aprile. Con lei ha giocato il compagno Giuseppe. Il loro pacco era il numero 1. La concorrente ha detto di lavorare come infermiera e di essere mamma di una bimba di un anno e mezzo di nome Giulia. Le prime cifre eliminate sono state 200, 500 e zero euro. Un ottimo inizio, insomma. Peccato che poi abbia fatto fuori anche i 100mila e i 50mila euro. Di 33mila euro la prima offerta del dottore. Ma la concorrente e suo marito hanno deciso di rifiutare. Successivamente hanno eliminato 5mila, 20 e 75 euro. Una tripletta perfetta, che ha mandato un po' in crisi il dottore. Questìultimo, quindi, ha offerto un cambio pacco, prontamente rifiutato dalla concorrente.

Potrebbe interessarti anche:

Anselmo Zanellato uccide la moglie Clara Angela Crivellin con un coltello e poi si spara col fucile

Una coppia di marito e moglie è stata trovata morta in casa martedì pomeriggio a Confienza, in provincia di Pavia. La donna, Clara Angela Crivellin di 66 anni, era riversa in cucina, con segni di ...

Brignone-Goggia, effetto-Sinner: Rai 2 gode per la valanga rosa, una storia meravigliosa

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Coppa del Mondo di sci femminile) Anche lo sci ha le sue “Jannik Sinner” con la differenza che ...

“Elena Sofia Ricci? È una persona estremamente buona che ha un cuore veramente bello come Suor Angela”: Francesca Chillemi racconta “Che Dio Ci Aiuti 8”

L’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti”, che andrà in onda per dieci prime serate a partire da giovedì 27 febbraio su Rai 1, è ricca di novità con anche delle new entry nel cast. Suor Azzurra ...

Affari Tuoi, "chi si accontenta gode": Angela fa impazzire tutti. Affari Tuoi, gelo tra Ilaria e sua madre: pubblico sconvolto, cosa è successo. Ne parlano su altre fonti