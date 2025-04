Ilgiorno.it - Luca Lucci: “La foto con Salvini? Ha voluto farla lui. Io nemmeno lo volevo alla festa degli ultrà”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 15 aprile 2025 – "Quella famosal'ha voluta fare, io mai avrei, perché non ho mai avuto quelle idee politiche, sono sempre stato di sinistra e iononfarlo entrare, ma poi ho dovuto". È quanto avrebbe detto, in sostanza, oggi l'ex capo della curva milanistain un passaggio del suo esame in aula, a porte chiuse nell'aula bunker del carcere San Vittore, che sta andando avanti da più udienze nel maxi procedimento milanese, con più filoni con rito abbreviato, sulle curve di San Siro. Il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo(S) mentre salutacapo dei tifosi del Milan in occasione delladel tifo organizzato del Milan per i 50 anni della Curva Sud Milano, 16 Dicembre 2018. ANSA / MATTEO BAZZI Il resoconto, in carcere da fine settembre dopo il maxi blitz, da quanto si è saputo, rispondendo anche oggi alle domande dei suoi legali, tra cui Jacopo Cappetta, ha fatto riferimento, davantigup Rossana Mongiardo, anche a quella ormai notagrafia, il 16 dicembre del 2018, assieme al vicepremier e all'epoca anche ministro dell'Interno Matteo, in occasione dellaper i 50 anni della curva Sud all'Arena civica di Milano.