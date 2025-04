Milano ancora vandalizzato il murale con Liliana Segre Edith Bruck e Sami Modiano

Milano – Un nuovo sfregio a distanza di due mesi dal precedente. È stato nuovamente deturpato a Milano il murale con i ritratti stilizzati di Liliana Segre, Edith Bruck, Sami Modiano, e Papa Bergoglio, realizzato dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. L’opera si trova in via Amari, angolo via Caracciolo, e raffigura tre personaggi illustri sopravvissuti alla Shoah, oltre al Santo Padre: la senatrice a vita Liliana Segre, la scrittrice Edith Bruck, superstite e testimone dell’Olocausto. Qui, qualcuno ha pensato bene di scrivere “Isrealiani Nazi” con della vernice nera, la stessa con cui è stato coperto il volto del Pontefice. Lo scorso 2 febbraio il murale era già stato vandalizzato. Ilgiorno.it - Milano, ancora vandalizzato il murale con Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano Leggi su Ilgiorno.it – Un nuovo sfregio a distanza di due mesi dal precedente. È stato nuovamente deturpato ailcon i ritratti stilizzati di, e Papa Bergoglio, realizzato dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. L’opera si trova in via Amari, angolo via Caracciolo, e raffigura tre personaggi illustri sopravvissuti alla Shoah, oltre al Santo Padre: la senatrice a vita, la scrittrice, superstite e testimone dell’Olocausto. Qui, qualcuno ha pensato bene di scrivere “Isrealiani Nazi” con della vernice nera, la stessa con cui è stato coperto il volto del Pontefice. Lo scorso 2 febbraio ilera già stato

